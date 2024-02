Jürgen Klopp a désigné son successeur, la Serie A a peur de se faire piller par le PSG

Pour Jurgen Klopp, son héritier est Xabi Alonso

À Liverpool, on espère que les Reds vont soulever un trophée pour la dernière saison de Jürgen Klopp avec les pensionnaires d’Anfield. Le coach allemand va quitter le club à la fin de la saison. Et il a déjà trouvé son successeur, histoire que le club ne régresse pas après son départ. En conférence de presse, il a fait l’éloge de l’homme qui est devenu le favori de ses dirigeants pour prendre sa suite. «Xabi Alonso fait un travail incroyable. Même si vous m’aviez demandé il y a huit semaines de vous parler de Xabi Alonso, je me serais dit ‘oh mon Dieu !' La nouvelle génération est déjà là et je dirais que Xabi Alonso se distingue dans ce domaine. Il est exceptionnel», a déclaré Klopp. Questionné à ce sujet, l’ancien milieu des Reds a expliqué ne pas pouvoir donner «de réponse directe». Mais bon, l’histoire a l’air d’être déjà écrite, il y a quelques jours, nous vous avions rapporté en exclusivité que Liverpool était passé à l’action pour le manager du Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Le PSG veut taper en Italie pour l’après Mbappé

De son côté, le PSG prépare l’après Mbappé. Les cibles prioritaires du PSG sont en Serie A, et c’est ce qui inquiète les journalistes de La Gazzetta Dello Sport. «Le PSG a ciblé Leao de Milan, Osimhen de Naples et Lautaro Martinez de l’Inter. Une menace pour notre Serie A», peut-on lire dans le journal. Car si les médias français s’inquiètent des répercussions du départ de Mbappé sur les droits de diffusion de la Ligue 1, eh bien en Italie, on craint que le transfert de ses stars pour d’autres championnats les pénalise aussi. Enfin, pour le média, l’homme qui colle le mieux au projet parisien, c’est Victor Osimhen, qui préfère par contre découvrir la Premier League. D’après Mundo Deportivo, grâce aux économies que va faire Paris avec le départ de Mbappé, le club parisien va pouvoir se renforcer à quasiment tous les postes, avec que des gros transferts. Pour son milieu de terrain, Paris lorgne deux stars du Barça : Frenkie de Jong et Gavi. Pour l’instant, c’est surtout l’international néerlandais le plus proche de rejoindre le club parisien, car Gavi est vu comme intouchable.

À lire

Le futur salaire de Kylian Mbappé crispe le Real Madrid

Tuchel désigné premier responsable

Direction l’Allemagne, le quotidien Bild fait une autopsie de la crise qui ronge le Bayern Munich dans son édition du jour. Pour les journalistes allemands, le principal responsable de la crise du Bayern, c’est Thomas Tuchel. Mais les stars bavaroises ne sont pas épargnées par les critiques. On apprend que Leon Goretzka ne fait plus l’unanimité en interne. Son contrat court encore jusqu’en 2026, mais une vente n’est pas exclue. Joshua Kimmich aussi ne sera pas retenu. Le journal se demande aussi si certains joueurs, comme les deux derniers cités, ne se sentent plus concernés par les performances bavaroises. Par exemple, Alphonso Davies serait plus intéressé par son futur départ au Real Madrid que par l’avenir du Bayern. Thomas Müller, qui a été relégué sur le banc, ne donne aucun signe de volonté de reprendre sa place de titulaire, pareil pour Matthijs de Ligt, qui attendrait un bon de sortie pour cet été. Tout le monde pense à la saison prochaine, alors qu’on est en février, ce qui plombe la fin de saison. Thomas Tuchel doit remobiliser tout le monde avant que ce soit une catastrophe.