CAN 2025 : la belle image d’unité des joueurs du Maroc

Les joueurs marocains sont apparus à l’unisson dans le couloir du stade, formant un cercle compact avant d’entrer sur la pelouse pour l’échauffement. Une image forte, empreinte de concentration et de solidarité, saluée par les acclamations nourries du public du Stade Prince Moulay Abdallah, acquis à la cause des Lions de l’Atlas.

À quelques minutes du coup d’envoi de cette finale de la CAN 2025 face au Sénégal, la tension monte à Rabat (match commenté sur Foot Mercato). Dans une enceinte pleine, le Maroc de Walid Regragui s’apprête à défier les Lions de la Teranga sous la direction de l’arbitre Jean-Jacques Ndala Ngambo, avec un titre continental en jeu et une ferveur populaire à son comble.