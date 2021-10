Belgique-France : les compos officielles de la demi-finale de Ligue des Nations !

Qui de la Belgique ou de la France va rejoindre l'Espagne en finale de la deuxième édition de la Ligue des Nations, à Milan ? C'est toute la question. À Turin et sur Foot Mercato, ce soir, à partir de 20h45, l'équipe de France va tout faire pour empêcher les Diables Rouges de prendre leur revanche sur le Mondial 2018. En Russie, Samuel Umtiti avait permis aux Bleus d'éliminer leurs voisins belges (1-0) et d'accéder à la finale, remportée face à la Croatie quelques jours plus tard.

Ce soir, dans l'antre de la Juventus, Roberto Martinez aligne un 3-4-3. Incertain, Jason Denayer est bien titulaire aux côtés d'Alderweireld et Vertonghen dans la défense à trois. Milieu Tielemans-Witsel, avec Castagne et Carrasco en position de pistons. Devant, De Bruyne et Eden Hazard accompagnent Lukaku. En face, Didier Deschamps opte pour le même schéma, ou presque. Un 3-4-1-2, où l'on retrouve les frères Hernandez, Pogba et Rabiot dans l'axe et Griezmann en soutien du duo Mbappé-Benzema devant.

Les compositions officielles :

Belgique : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco - De Bruyne, E.Hazard - Lukaku

France : Lloris - Koundé, Varane, L. Hernandez - Pavard, Pogba, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé