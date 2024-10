Zinedine Zidane se lâche sur son avenir

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est régulièrement associé à l’équipe de France ainsi qu’aux meilleurs clubs de la planète dès qu’un banc se libère. Mais le champion du monde 98 n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Et comme il l’a expliqué lors d’un entretien accordé à Madame Figaro, il n’est pas pressé de reprendre du service.

«Non (il ne devient pas designer après avoir été entraîneur, ndlr), parce que ça fait déjà trois ans que je ne suis plus entraîneur du Real Madrid, même si je le reste dans ma tête, tous les jours. J’ai été joueur, j’ai été entraîneur, et j’ai toujours été touche à tout. Mais aujourd’hui, j’ai envie d’autres choses. Je profite aussi de ma vie. Je m’occupe de mes enfants, de mes petits-enfants aussi, puisque je suis récemment devenu papy. Ma vie est pleine, et c’est le plus important pour moi.» Loin des terrains de football, Zizou s’épanouit totalement dans sa nouvelle vie avec ses proches.