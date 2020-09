L'Atlético de Madrid lance son maillot Third

Après avoir dévoilé un maillot domicile assez classique avec les traditionnelles rayures rouges et blanches, ainsi qu'un maillot extérieur bleu avec l'écusson et les différents sponsors en rouge, l'Atlético de Madrid vient de dévoiler son troisième maillot pour cette saison à venir. Une tunique verte néon qui prend le relais du maillot bleu clair utilisé par les troupes de Diego Simeone cette saison en guise de third.

On notera un effet marbré sur le torse et l'abdomen. Un clin d’œil aux semelles des Nike Air Max 90, mais aussi à la fontaine de Neptuno, où se réunissent les supporters colchoneros pour fêter les succès de leur équipe. « La Air Max associée à la culture des maillots de football est l'hybride ultime du streetwear et du sport. Nous étions soucieux de respecter pleinement les clubs et leurs identités, mais nous avons rapidement découvert qu'il s'agissait d'un mariage très heureux. Les kits sont élégants, très originaux et auront fière allure sur le terrain et dans la rue », a déclaré Scott Munson, vice-président de Nike Football.

