Manchester City prêt à faire des folies pour Harry Winks ?

Déjà bien actifs sur le marché des transferts, Pep Guardiola et les dirigeants Citizens ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. Après le transfert de Nathan Aké pour 45,3 M€, The Sun nous apprend ce matin que les ciels et blancs seraient prêts à faire une nouvelle folie pour un milieu de terrain anglais cette fois-ci en la personne de Harry Winks.

Confronté à un avenir pour le moins incertain sous José Mourinho, renforcé après l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg en provenance de Southampton, le joueur pourrait être tenté de quitter le navire. Si les Spurs et ses dirigeants réputés pour être durs en affaires n’apprécient pas de vendre à des concurrents anglais, une offre importante des Skyblues pourrait changer la donne. Le média anglais évoque une somme d’environ 44 M€.