OM - Reims : les mots de Geronimo Rulli sur Leonardo Balerdi

​Après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Reims ce samedi (3-1), le gardien espagnol, Geronimo Rulli, a exprimé sa déception. Cette défaite fait très mal aux Phocéens dans la course à la 2ème place de Ligue 1 :

«Je pense que Léo (Balerdi) voulait continuer le match. J’ai vu après le but que Léo devait être plus agressif sur le terrain, c’est pour ça que j’ai demandé le changement. C’est dommage pour Léo, pour le match, mais ce n’est pas une excuse. On doit s’améliorer. Si on veut être là, on doit continuer à travailler», a-t-il conclu. L’OM doit plus que jamais réagir.