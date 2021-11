Premier League : les dates de la saison 2022/2023 dévoilées

La saison prochaine sera particulière avec l'organisation de la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. La LFP a déjà prévenu qu'elle mettrait ses championnats en sommeil durant la compétition mais elle ne libérera les internationaux qu'une semaine avant son démarrage, pour une reprise le 28 décembre 2022 et une nouvelle journée disputée le 1er janvier.

Elle prend exemple sur ce qui se fait en Angleterre avec des matchs joués durant les fêtes de fin d'année. La Premier League a elle aussi modifié son calendrier en fonction du mondial. Après avoir commencé le 6 août 2022, elle s'arrêtera le week-end du 12/13 novembre, comme en Ligue 1 et en Ligue 2, pour reprendre le week-end suivant la finale de la Coupe du monde, soit le 26 décembre. Les internationaux vont devoir serrer les dents car la Premier League se conclura le 28 mai 2023.

Next season's dates have been confirmed ✅



The #PL season will start on 6 August 2022 and finish on May 28 2023.



There will be a mid-season break between 14 November and 26 December to accommodate the FIFA World Cup Qatar 2022



Full statement: https://t.co/afQS2q9nbA pic.twitter.com/U9Ic2uCFgo