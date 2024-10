PSG : le rituel addictif de Luis Enrique

Dans la série documentaire de Movistar sur Luis Enrique, une nouvelle séquence révèle un rituel de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Lors d’une réunion de travail avec ses adjoints, l’Espagnol interrompt ainsi l’échange pour faire des pompes et des squats. Des exercices physiques que l’ancien sélectionneur de la Roja réalise toutes les 30 minutes si l’on en croit ses dires.

«Pardon, pardon, une demi-heure», déclare ainsi l’intéressé à son staff dans la séquence avant de se lever et de réaliser sa série d’exercice. «Toutes les 30 minutes il faut bouger, tous les groupes musculaires», ajoute par ailleurs l’Espagnol. Un membre du staff sourit et lui demande alors : «tu te lèves aussi toutes les demi-heures pendant la nuit ?» Réponse de Luis Enrique ? «La nuit aussi». Avant de lancer une fois sa séance terminée : «je suis prêt» et de se remettre au travail.