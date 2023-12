La statistique effroyable de Manchester United en Premier League

Au sortir d’un nul accroché face à Liverpool (0-0) le week-end dernier, Manchester United espérait reprendre sa marche en avant contre West Ham et ainsi renouer avec le goût de la victoire. Pourtant maîtres de la possession, les hommes d’Erik Ten Hag ont une nouvelle fois mordu la poussière en championnat (2-0), sanctionnés par des réalisations de Jarrod Bowen (72e) et Mohamed Kudus (78e) en seconde période.

La suite après cette publicité

Avec cette nouvelle contre-performance, le club mancunien glisse provisoirement au huitième rang, devancé par son adversaire du jour. Pire encore, la formation du Nord de l’Angleterre vient de concéder sa treizième défaite de la saison toutes compétitions confondues, soit son plus mauvais total de revers avant Noël depuis la saison 1930-31 comme révélé par OptaJoe. Une fin d’année catastrophique pour les partenaires de Marcus Rashford, relégués à six points du top 4 et qui n’ont plus marqué depuis quatre rencontres, une première depuis 1992.