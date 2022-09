JT Foot Mercato : la guerre fait rage pour le poste de président de la FFF

La suite après cette publicité

Un nouveau président à la FFF

La Fédération Française de Football est au cœur des polémiques ces derniers jours entre les 40 ans d'omerta et les affaires les plus sombres dévoilées par le journaliste Romain Molina, sans oublier le bras de fer perdu contre Kylian Mbappé concernant les droits à l'image ou encore les récentes révélations publiées par So Foot concernant des accusations de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de Noël Le Graët. Selon les informations de RMC Sport, le dirigeant de la FFF entretient le doute sur la suite de son mandat en interne. La guerre de succession semble donc ouverte. Parmi les prétendants il y a d'abord Philippe Diallo, l'actuel vice-président, qui pourrait assurer l'intérim. Ensuite,Jamel Sandjak, président de la Ligue Paris-Ile de France qui fait aussi partie de la short-list tout comme Marc Keller, président de Strasbourg, présenté comme le "dauphin naturel" de Le Graët. Toutefois, la piste qui pourrait en surprendre plus d'un est le nom d'un certain Didier Deschamps actuellement sous contrat en tant qu'entraîneur jusqu'au mondial 2022.

Antoine Griezmann pourrait quitter l'Atlético cet hiver

Selon Sport et The Athletic, les Catalans ont peur que l'Atlético réussisse à faire baisser le prix du joueur à 20 M€ en le faisant moins jouer mais ils gardent toujours l'objectif de se débarrasser du Français coûte que coûte. Les dirigeants du Barça espèrent qu'un club de Premier League puisse acheter Antoine Griezmann au prix fort. Cet été, plusieurs écuries anglaises avaient tâté le terrain et c'était Manchester United qui avait été le plus intéressé, club dans lequel a évolué l'idole du Français : David Beckham. Selon Sport, les Mancuniens pourraient bien passer de nouveau à l'offensive en janvier en cas de départ de Cristiano Ronaldo. De son côté, le champion du monde priorise toujours l'Atlético de Madrid. Le Barça pourrait récupérer la somme des 40 M€ et l'Atlético n'aurait donc pas à le payer.

L'autre potentiel successeur de Cristiano Ronaldo

Cristiano est toujours sur le départ et pour le remplacer, les mancuniens veulent s'attaquer à la pépite du Benfica, Gonçalo Ramos. The Sun révèle que les dirigeants anglais ont déjà pris contact avec les agents du joueur pour le faire venir durant le mercato hivernal. United prévoit de débourser 28,5 M€ en janvier pour le recruter. Cependant il est nécessaire de rappeler que la clause libératoire du joueur est fixée à environ 115 M€. Sans oublier que la concurrence sera très rude puisque cet été Newcastle, le Bayern ainsi que le Paris Saint Germain étaient bouillants sur le dossier et ces derniers pourraient eux aussi revenir à la charge dès cet hiver.