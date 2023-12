Ligue 1 : les problèmes s’accumulent à l’AS Monaco

Les semaines avancent un constat s’impose. L’AS Monaco est moins en moins souveraine. Après un très bon départ, seulement troublé par cette défaite à domicile contre l’OGC Nice (1-0) durant laquelle Marcin Bulka avait miraculeusement repoussé deux penaltys, le club princier est bien plus irrégulier. Il y a eu ces revers à Lille (2-0) et à Paris (5-2) mais aussi des prestations très poussives au Havre (0-0) et même le week-end dernier malgré la victoire à Rennes (2-1). Dans cette série, on peut ajouter cette nouvelle contre-performance dans un stade Louis II très clairsemé hier soir contre l’OL (1-0), pourtant lanterne rouge au coup d’envoi.

Les hommes d’Adi Hütter ont globalement dominé cette rencontre et auraient sans doute dû ouvrir le score sur des opportunités de Balogun (12e, 37e, 67e) et Akliouche (41e). Anthony Lopes a fait le boulot, suppléé par son poteau sur ce tir canon de Camara (53e) et par la maladresse de Fofana (58e, 76e). «Ce soir je n’ai aucune excuse, assumait sur Prime Video le capitaine monégasque du soir en l’absence de Wissam Ben Yedder, remplaçant au coup d’envoi. J’ai eu deux ou trois situations que je dois mettre au fond. À l’image de l’équipe, on n’a pas su être tueur.» «Parfois l’équipe qui mérite ne gagne pas» s’excusait Hütter.

Hütter : «on aurait dû gagner 3 ou 4-0 ce soir»

Le décompte de toutes ces occasions manquées fait mal à l’entraîneur autrichien mais même si Monaco a globalement dominé, jamais il n’est parvenu à emballer la rencontre. Les Asémistes n’ont pas mis le rythme nécessaire pour mettre à mal une équipe dont la confiance et le moral dépassent tout juste la ligne de flottaison. «C’est dur pour nous. Tout le monde est très déçu du résultat car il y avait une grande différence entre les deux équipes. On méritait de gagner» déplorait le coach monégasque, reconnaissant au passage la fluidité du jeu lyonnais sur le but fatal de Jeffinho en fin de rencontre.

«On a eu beaucoup d’occasions mais on n’a pas marqué. On aurait dû gagner, on n’a pas eu de chance. On doit marquer sur nos occasions. On est déçus. En fin de première, on a fait de meilleures choses. Avant, c’était trop lent. On a dominé, je n’ai pas vu Lyon dangereux. On est coupable de cette défaite. On aurait dû gagner 3 ou 4-0 ce soir.» Forcément la prestation de certain est passée au crible, comme un certain Folarin Balogun, préféré à Ben Yedder, et de nouveau en difficultés dans cette rencontre. Impliqué sur les deux buts de son équipe à Rennes, l’Américain n’a pas assez pesé et reste bloqué à 4 réalisations en 13 matchs de Ligue 1.

Le cas Balogun symbole des crispations

«A Rennes, Folarin n’a pas marqué mais il a travaillé beaucoup pour l’équipe et a été très bon, rétorquait Hütter un brin agacé par le sujet sur Prime Video. Ce soir, il n’a pas eu de chance. Quand Wissam est entré, on a joué à deux attaquants. Donc ce n’est pas une question de comparaison entre eux. Le seul problème, c’est qu’on doit marquer. Et que cette défaite est très dure à encaisser. C’est la deuxième fois de la saison après Nice. Mais avec un 0-0, on aurait aussi été frustrés.» Pour lui, Balogun est un non sujet, pas plus que Ben Yedder entré à la 78e hier, alors que Golovin, suspendu, «a manqué». Toujours 3e, la présence de Monaco sur le podium est maintenant menacée.