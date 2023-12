OL : les raisons de la recette gagnante de Pierre Sage

Certains pouvaient penser que la débâcle contre l’Olympique de Marseille (0-3) sonnait déjà comme un premier pas vers la Ligue 2, cependant, cette défaite semble avoir sonné comme une révolte. Car depuis, l’Olympique Lyonnais a renoué avec le succès en s’imposant contre Toulouse, à domicile (3-0), avant une deuxième victoire de suite arraché sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), permettant aux Gones d’enfin quitter cette dernière place de Ligue 1.

Avec beaucoup plus de maîtrise technique, les Gones ont réussi à produire une première période de qualité face au troisième du Championnat, avant de parvenir à s’imposer alors qu’ils paraissaient en difficulté après la pause. Un match qu’ils auraient peut-être perdu il y a quelques semaines. «On a toujours cru à la victoire, car on est des compétiteurs, même si la situation est compliquée. Mais nous sommes un groupe à l’unisson, qui avance main dans la main et il faut qu’on garde cet état d’esprit là avec beaucoup d’humilité, parce qu’on veut juste avancer et sauver le club. Ensuite, on verra, mais dans un premier temps, on a besoin de prendre un maximum de points», a expliqué Anthony Lopes après la rencontre.

Le coaching de Pierre Sage a tout changé

Et si on pouvait constater un réveil de la part de ses cadres depuis la victoire contre Toulouse, les remplaçants ont montré de belles qualités à Monaco, à l’image de Jeffinho ou d’Ainsley Maitland-Niles, décisifs ce vendredi, qu’on annonçait déjà au placard jusqu’en fin de saison. «On a choisi de remettre un joueur pour refermer les possibilités de passes monégasques en seconde période et remettre de la fraîcheur devant, pour profiter de la profondeur qu’on nous ouvrait. Je suis très content que les entrants soient décisifs, c’est bien de les intégrer», a ajouté Pierre Sage, qui refuse de s’enflammer.

«La vérité se situera dans la longueur, ce sera inutile si on n’a rien au bout. Il faudra toujours se rebooster, même si ce soir, cela nous a souri. On va laisser tout le monde savourer, car la valeur de nos victoires se situe dans les matches suivants», a continué le coach rhodanien, refusant également de s’inscrire avec l’OL dans la durée. Pourtant, il faudra encore enchaîner à domicile pour se sortir du maintien et enfin lancer la saison lyonnaise, avant son entrée en Coupe de France contre Pontarlier (N2), le 7 janvier.