PL : exploit de Luton contre Brighton, Arsenal assure à Nottingham Forest

Suite de la 22ème journée de Premier League ce mardi soir avec trois rencontres disputées simultanément. Le promu de Luton Town accueillait, sur sa pelouse du Kenilworth Road, le club de Brighton. Et à la surprise générale, les Hatters ont étrillé les Seagulls (4-0) grâce à des réalisations signées Elijah Adebayo (1ère, 42e, 56e) et Chiedozie Ogbene (3e). Avec ce succès, Luton sort de la zone rouge et occupe désormais la 17ème position.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 46 22 23 14 4 4 44 21 16 Nottingham 20 22 -13 5 5 12 27 40

Pendant ce temps, Arsenal défiait Nottingham Forest à l’extérieur. Après une première période un peu terne, les Gunners ont fait le boulot avec des buts de Gabriel Jesus (65e) et Bukayo Saka (72e). Voilà de quoi verrouiller une précieuse victoire (1-2). La réduction du score de Taiwo Awoniyi ne change pas la donne. Les joueurs de Mikel Arteta recollent sur le leader Liverpool en campant la 2ème place. Quant à Everton, les Toffees doivent se contenter d’un nul contre Fulham (0-0).