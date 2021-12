PSG : Lionel raconte l'histoire du mur contre Manchester City

Lors de la 2e journée du groupe A de la Ligue des Champions, Lionel Messi s'était allongé derrière le mur du Paris Saint-Germain sur un coup-franc de Manchester City dans les dernières minutes de la victoire parisienne (2-0), afin d'éviter une tentative à ras de terre adverse. Une image qui avait surpris plusieurs observateurs du monde du football, ne comprenant pas comment on pouvait laisser un sextuple Ballon d'Or à l'époque se mettre à terre sur le coup de pied arrêté.

Dans un entretien accordé à France Football quelques jours après avoir remporté le septième BO de sa carrière, La Pulga a tenu à dédramatiser la situation, confiant qu'il s'était couché de son plein gré : «à ce moment-là, nous avions besoin de cela. Nous étions en train de gagner. Il n'y avait personne pour le faire et, comme j'étais là, je me suis couché. Franchement, ce n'est rien. On doit tous apporter quelque chose pour obtenir des résultats», a-t-il confié au mensuel sportif.