Rennes - Lille : les notes du match

Ce dimanche, la 22e journée de Ligue 1 se clôturait avec un choc entre Rennes et le LOSC. Revigorés depuis l’arrivée d’Habib Beye sur leur banc, les Bretons recevaient des Nordistes qui se devaient de l’emporter pour retrouver la confiance après une semaine cataclysmique entre une élimination en Coupe de France contre Dunkerque et une défaite surprise face au Havre. Pour ce faire, Bruno Genesio décidait de miser sur Chuba Akpom à la pointe de l’attaque tandis que Beye faisait toujours confiance au jeune Djaoui Cissé dans l’entrejeu. D’entrée, les duels ont été âprement disputés. Affichant leur volonté de gagner ce match, les deux formations ont été très volontaires en début de match mais la supériorité technique des Lillois s’est fait ressentir.

Malgré tout, les Rennais ont pu compter sur un Brice Samba vigilant dès les premières minutes avec un joli réflexe face à Bafodé Diakité (8e). Pour autant, même si le rythme de la rencontre est largement retombé, Lille a conservé la maîtrise sur la rencontre face à des Rennais battus dans l’entrejeu et en manque d’inspiration dans leur jeu. Mais alors que Mukau s’est encore heurté aux défenseurs bretons, le destin a souri aux Dogues qui ont hérité d’un penalty logique après la main de Christopher Wooh dans la surface. Finalement, Chuba Akpom a raté son premier rendez-vous de la soirée face à Samba. Impérial sur sa ligne depuis le début du match, le gardien français a stoppé la tentative de l’ancien de l’Ajax Amsterdam en se déployant du bon côté (43e). Sur ce fait marquant, les deux équipes rentraient aux vestiaires et Rennes pouvait se considérer heureux d’être encore en course pour le reste de la rencontre.

Le revenant Nabil Bentaleb donne la victoire à Lille

Au retour des vestiaires, le SRFC n’a toujours pas trouvé les armes pour rivaliser techniquement avec le club nordiste. Malgré le poteau trouvé par Brassier (49e), Rennes n’a pas montré l’allant offensif pour faire face à son adversaire du soir. Supérieur, ce dernier a cherché des armes pour aller enfin ouvrir le score mais la chance n’a toujours pas souri à Chuba Akpom. Très volontaire sur le front de l’attaque, le buteur de 29 ans était à l’origine d’un bon relais avec Ismaïly avant de contrer le ballon qui a finalement trouvé son chemin jusqu’au fond des filets face à un Samba totalement scié (67e). Finalement, le but était refusé pour une position de hors-jeu au début de l’action. Finalement, après l’expulsion logique de Wooh pour un deuxième carton jaune (73e), la belle histoire du soir a été écrite par Nabil Bentaleb.

Absent des terrains depuis des mois après un terrible accident cardio-vasculaire, l’Algérien a fait son retour sur les terrains ce dimanche. Et au bout de trois minutes pour son retour sur le pré, le milieu de 30 ans a délivré son équipe. Rôdant en renard des surfaces après un corner dangereux, Bentaleb a trompé un Samba irréprochable ce soir (80e, 0-1). Un moment inoubliable qui a permis à Lille de dérouler alors que Chuba Akpom a enfin trouvé la faille en inscrivant le deuxième but de la rencontre (0-2, 86e) pour entériner le succès du LOSC. Avec ce succès précieux, les ouailles de Bruno Genesio reprennent leur cinquième place et reviennent à deux unités de Monaco et Nice. De son côté, Rennes stoppe sa belle série et reste treizième.

L’Homme du match

- Bakker (8) : l’ex-Parisien aura été dans tous les bons coups. positionné dans un rôle d’ailier droit, il a d’ailleurs fait beaucoup de mal à Assignon et Jacquet à plusieurs reprises, avec un total de quatre centres réussis, dont un qui aurait dû se transformer en passe décisive pour Mikau (40e) sur l’action à l’origine du penalty. Ainsi que sur le but refusé d’Akpom (68e). Mais il est finalement décisif sur ce corner tiré, qui amène au but de Bentaleb, avant une passe décisive pour Akpom. Un match parfait.

Stade Rennais

- Samba (6,5) : malgré une très bonne entame de son équipe, c’est bien lui qui a dû réaliser la première intervention de ce match. Sur une frappe de Diakité, presque envoyée depuis les cinq mètres cinquante après un corner, il repoussait parfaitement le tir de son pied droit (8e). Alors que le premier acte était plutôt calme, avec peu d’occasions d’un côté comme de l’autre, il devait s’opposer à Akpom sur penalty. Et il le faisait brillamment, se précipitant au sol et captant le ballon (43e). Une nouvelle opposition face à l’avant-centre anglais, dans le jeu cette fois-ci, et il gagnait encore son face-à-face (51e). Il était impuissant sur le but de Bentaleb : après avoir magnifiquement repoussé une première tête, l’Algérien a surgi pour pousser le ballon au fond de son but (80e). Akpom enfonçait le clou, et le portier français n’était une nouvelle fois pas à blâmer sur ce deuxième but (86e).

- Jacquet (5,5) : une performance très correcte pour celui qui a passé un an du côté de Clermont. Positionné à droite de la défense à trois alignée par Habib Beye, le joueur de 19 ans a montré beaucoup de maturité, et a toujours paru serein lors des offensives du LOSC. Durant le premier acte, il a réalisé plus de récupérations que ses deux compères, avec deux ballons grattés. Mais malheureusement pour lui, il a été contraint de céder sa place après avoir ressenti une gêne. Remplacé par Fofana (58e), qui a apporté de la verticalité et de l’impact.

- Wooh (3) : au sein d’une défense positionnée haut sur le terrain, l’ancien joueur de Lens n’a presque jamais été pris à défaut, couvrant bien la profondeur. Alors que sa première mi-temps était impeccable, il a été coupable d’une malheureuse main dans la surface, mais Brice Samba a rattrapé sa bévue (43e). La deuxième partie de son match était une nouvelle fois satisfaisante, mais il a commis l’irréparable. Alors qu’Akpom pouvait partir au but, il commettait une faute sur l’attaquant, et était expulsé (75e).

- Brassier (5) : un match solide de la part de la recrue rennaise. Pour son troisième match sous ses nouvelles couleurs, il a montré de belles choses, à l’image de ce contre face à Mukau, qui s’était bien retourné (12e). Sur le plan offensif, il aurait pu être l’auteur de l’ouverture du score sur une tête, mais le ballon a fini sur le poteau (49e). Sur le second but des Lillois, il n’est pas fautif.

- Assignon (4) : dans son rôle de piston droit, le joueur de 24 ans a montré de très belles capacités de projections. Après un temps faible de son équipe, il distillait un superbe centre vers Kalimuendo, qui voyait son tir être contré (24e). Mais malgré ses efforts, le joueur prêté à Burnley la saison passée n’a pu apporter beaucoup de danger, au cours d’un premier acte assez bridé. Replacé latéral droit suite à la sortie de Jacquet, il est resté très discipliné et a beaucoup moins déboulé dans son couloir.

- Koné (5,5) : le Canadien s’est montré extrêmement précieux au milieu de terrain. À de nombreuses reprises, il a réalisé de très bons retours pour subtiliser le ballon aux Lillois, au moment où ils se trouvaient dans des situations favorables. Le deuxième acte a été plus compliqué, et les Lillois ont pu davantage s’infiltrer dans l’axe. Remplacé par Ahamada (73e), qui n’a pas réussi à peser sur la physionomie du match.

- Cissé (4,5) : malgré son mètre 88, le joueur de 21 ans n’a pas su apporter de l’impact physique dans le cœur du jeu. Au cours des quarante-cinq premières minutes, il n’a remporté que 4 de ses 11 duels. Avec le ballon, il n’a pas été un dynamiteur, se contentant la plupart du temps de passes latérales ou vers l’arrière. Plus tranchant lors des quarante-cinq dernières minutes, il n’a pas pu créer de réelles différences. Remplacé par Olaigbe (79e).

- Truffert (4,5) : le capitaine breton a été moins offensif qu’Assignon, mais a fait le travail. Cantonné au poste de pur latéral gauche après la sortie de Jacquet, il a tenté d’apporter son soutien par moments, sans vraiment peser. Une initiative qu’il n’a plus pu se permettre après le carton rouge reçu par Wooh (75e).

- Blas (5,5) : le numéro dix a été le joueur le plus dangereux côté rennais, notamment au cours d’un premier acte assez terne. S’il s’est montré disponible et assez percutant balle au pied, il a cependant manqué de justesse, ne réussissant aucun de ses quatre centres. Sa deuxième période débutait par un coup franc idéalement botté sur la tête de Brasier, qui tirait sur le poteau (49e). Il a aussi apporté de la vitesse, à l’image de ce rush où il dynamitait la défense adverse (60e), mais ses étincelles n’ont pas provoqué d’incendie dans la défense adverse.

- Al-Tamari (4) : l’ancien Montpelliérain, arrivé cet hiver, a montré beaucoup d’envie à la récupération en début de match, exerçant un fort pressing sur les défenseurs lillois. Avec le cuir entre les pieds, il a souvent manqué de lucidité, à l’image de cette contre-attaque où il poussait trop son ballon et oubliait ses partenaires (6e). Sur une autre offensive rapide des siens, il manquait sa passe pour Assignon, lui glissant le ballon dans le mauvais timing (19e). Lors des quarante-cinq dernières minutes, il a tenté d’alerter Kalimuendo, mais a une nouvelle fois totalement loupé son geste. Remplacé par Furuhashi (73e), qui n’a pas eu la moindre influence.

- Kalimuendo (4,5) : l’avant-centre rennais a été peu visible dans le jeu. Comme Al-Tamari, il a beaucoup couru dans les premières minutes pour tenter de gêner les relances adverses. En première mi-temps, il n’a eu qu’une seule tentative à se mettre sous la dent : une frappe envoyée depuis l’entrée de la surface, et contrée par un défenseur lillois (24e). Sur ses prises de balle, il s’est montré à l’aise, à l’image de ce ballon joué dans le rond central : après s’être retourné à toute vitesse, il envoyait une longue balle vers Al-Tamari (30e). En deuxième mi-temps, il était cependant aux abonnés absents. Remplacé par Hateboer (79e).

Lille

- Chevalier (5) : l’international Espoirs a connu des soirées plus compliquées. Bien aidé par les trois tirs rennais hors du cadre (0 cadré), Chevalier s’est offert un nouveau clean-sheet et a notamment été sauvé par son poteau sur la meilleure occasion rennaise de la soirée (48e).

- Meunier (5,5) : moins en vue qu’Ismaily, il a été celui qui a perdu le plus de ballons du côté Lillois (14 perdus), sans gravité. Il a fait le job défensivement en se montrant important devant Blas et Kalimuendo, par moment. Offensivement, il a réalisé une belle montée en fin de match, mais a loupé sa dernière passe (82e).

- Diakité (6,5) : dans une soirée plutôt tranquille, où le Stade Rennais n’a même pas cadré une seule fois sur ses trois tirs tentés. Mais offensivement, il a commencé son match par une occasion dangereuse bien détournée par Samba (8e). Mais il a fait le boulot pour empêcher l’attaque rennaise à être dangereuse, avec 4 ballons récupérés et 4 dégagements réussis.

- Alexsandro (5) : même chose que pour Diakité, car la défense centrale lilloise n’a rien eu à faire et a été efficace quand il le fallait. Même s’il a été parfois maladroit dans sa relance, sans gravité.

- Ismaily (6) : il a beaucoup débordé avec Haraldsson en début de partie et en fin de partie. Avec Bakker, il aura toujours été dangereux, surtout après le carton rouge de Wook au cours de la seconde période. Défensivement, il a été décisif devant Al-Tamari (28e) et Blas (60e) notamment. Remplacé par Gudmundsson (76e), pour la fin de match.

- Mukau (4,5) : match en demi-teinte pour le milieu offensif congolais, qui aura manqué une grosse occasion devant le but… finalement à l’origine du penalty (40e). Mais il y aura eu de bonnes choses, comme en témoigne ses 7 duels gagnés. Mais il y a encore de la progression pour lui. Remplacé par Bentaleb (76e). L’Algérien faisait son grand retour sur les terrains après son problème cardiaque et a été le héros de la soirée en ouvrant le score. Une histoire magnifique.

- André (5,5) : également très en jambes dans le bon début de match des Dogues, il a également baissé de rythme au cours de la partie avec également de la difficulté au milieu de terrain (9 ballons perdus). Mais le capitaine lillois a été beaucoup mieux au fil de la partie pour casser le bloc adverse (5 ballons récupérés) et est impliqué sur le but d’Akpom.

- Bouaddi (6,5) : du haut de ses 17 ans, le milieu des Dogues a beaucoup été gêné par le pressing collectif rennais en première période. Cela a été mieux après la pause, où on l’a vu fait part de ses qualités dans la récupération et pour faire mal au bloc adverse avec 7 duels gagnés et 6 ballons récupérés. Il a d’ailleurs été à la récupération du ballon sur le deuxième but lillois. Remplacé par Lachaab (89e), pour les derniers instants.

- Bakker (8) : voir au-dessus

- Haraldsson (4,5) : très actif dans le début de partie, l’offensif lillois était proche de rapidement délivrer une passe décisive pour Diakité, sur corner (8e). Par la suite, il a fait preuve de trop de déchets techniques et a beaucoup été gêné par le bon pressing de Truffert et Brassier. Dans les tâches défensives, il a parfois été bougé, à l’instar de son duel perdu devant Blas (59e). Remplacé par Sahraoui (68e), très en vue en fin de partie.

- Akpom (6) : il avait pourtant fait preuve de volonté pour embêter la charnière rennaise en début de partie, mais ses efforts ont été anéantis par ce penalty stoppé par Samba (44e), pour un total de trois tirs tentés. Une très belle passe vers Bakker à signaler, qui aurait dû faire but (50e). De plus, son but a été refusé pour une position de hors-jeu (68e), avant une barre transversale trouvée (82e). Son match a été récompensé par le deuxième but de la partie, avant d’être remplacé par Gomes (89e).