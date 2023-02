OM : le bilan mercato de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Cet hiver, en Ligue 1, tout le monde est à peu près unanime sur le fait que l’Olympique de Marseille a réussi son mercato. Certains joueurs qui ne jouaient pas ou peu comme Luis Suarez, Gerson et Pape Gueye sont partis et le tandem Ribalta-Longoria a fait venir un joueur confirmé venant de Serie A : Ruslan Malinovskyi et deux jeunes joueurs très suivis : Azzedine Ounahi et Vitinha.

Forcément, le président de l’OM était présent, au milieu de ses deux nouvelles recrues pour les présenter devant les médias, ce jeudi en début d’après-midi à l’Orange Vélodrome. Il en a profité pour dresser un petit bilan du mercato hivernal et surtout de détailler deux ou trois petites choses sur l’effectif dont disposait Igor Tudor et sur certaines opérations.

« Je n’aime pas parler de marché d’opportunité, je dis plutôt de réparation. Dans ce cas, ce qu’on a cherché c’est de se renforcer, c’était un objectif clair. On a commencé à changer radicalement la façon de jouer l’été dernier. Igor a besoin de joueurs avec une capacité d’engagement et de travail. On a essayé d’améliorer l’effectif. Ce sont des joueurs adaptés à la façon de jouer. Ils ont la capacité physique et d’engagement pour le projet. On ne peut pas le dire maintenant si c’est réussi ou non, c’est à la fin de la saison. Pour Azzedine et Victor, ils sont jeunes, on va les laisser travailler. Ils ont besoin de s’adapter. C’est un avantage d’avoir un match par semaine pour permettre l’adaptation des nouveaux joueurs. On veut une identité forte. On a besoin de ça », a commencé par expliquer le président de l’OM.

Pas d’offres pour Guendouzi

L’OM a beaucoup investi cet hiver (environ une cinquantaine de millions d’euros), mais Frank McCourt, le propriétaire était toujours tenu au courant : « on a discuté toutes les semaines, avec le Conseil de Surveillance, puis avec Frank pour expliquer les opérations. Sincèrement, la communication est fluide entre nous. Dans un moment où tu cherches à faire des investissements, c’est important d’avoir le support du propriétaire. On peut avoir différentes stratégies. Je lui ai dit qu’on pouvait prendre un attaquant réputé, tu payes cher et tu lui donnes un salaire confortable, mais ce n’est pas ce qu’on voulait faire. C’est important de dire qu’il nous a supporté dans tous le process. Depuis le premier jour où on lui a expliqué le projet de ce mercato de faire un mix avec de jeunes joueurs et des joueurs expérimentés, il était très à l’aise avec ».

Du côté des départs, Longoria explique bien qu’il y a eu quelque chose pour Clauss, mais pas pour Guendouzi : « nous comme club, avec l’Atlético, c’était une conversation pour Clauss, il n’y a pas eu de suite. Une discussion informelle. Pour Mattéo, on n’a pas reçu d’offre officielle venant d’Angleterre ». Un mercato qui va peut-être permettre à l’OM de décrocher un titre cette saison…