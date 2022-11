Barça : le message de Carles Puyol à Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Alors que les hommages à destination de Gerard Piqué se sont multipliés depuis l'annonce de sa retraite, son ancien coéquipier, Carles Puyol (44 ans), est lui aussi sorti de son silence pour adresser un message à son compatriote ibérique. « Merci pour tout, Geri. Je suis sous le choc. Cela a été très injuste envers toi, peu ont défendu le maillot du Barça comme toi. Je peux toujours dire que j'ai joué à tes côtés, un privilège. Je t'aime mon ami », a ainsi déclaré de manière émouvante l'ex-capitaine Blaugrana (1999-2014), qui a côtoyé Gerard Piqué (36 ans) de nombreuses années durant, tant en club qu'en sélection.

Au cours de leur carrière, les deux joueurs ont remporté tous les titres qu'il leur était possible de soulever et une amitié forte est née entre les deux défenseurs centraux. Un message d'adieu duquel transpire également une petite pique envoyée à tous les détracteurs du quasi-retraité, qu'ils fassent partie ou non de l'entité barcelonais.