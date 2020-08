Bordeaux-Nantes : les compositions officielles !

Trois mois après la reprise de la Bundesliga, la Ligue 1 est enfin de retour. Ce soir (19h), le FC Nantes de Christian Gourcuff se déplace à Bordeaux pour y défier des Girondins désormais sous la houlette de Jean-Louis Gasset, ce dernier ayant été nommé au poste d'entraîneur principal du FCGB le 10 août. Un derby de l'Atlantique qui se jouera en ouverture, en lieu et place de l'OM-ASSE reporté en raison des nombreux cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif marseillais. Il s'agira également d'un petit événement dans le monde de l'audiovisuel français puisque la nouvelle chaîne de télévision, Téléfoot - lancée ce jour à 17h -, diffusera à cette occasion son premier match officiel en direct.

Pour cette affiche, Gasset fait le choix d'aligner un 4-3-3. Benoît Costil est évidemment le dernier rempart, derrière une ligne défensive composée de Maxime Poundjé, Paul Baysse, Laurent Koscielny et Youssouf Sabaly. Devant eux, Otávio, Toma Basic et Mehdi Zerkane animeront l'entrejeu, alors que Nicolas de Préville, Josh Maja et Ui-jo Hwang mèneront les offensives bordelaises. De son côté, Gourcuff dispose les siens dans un classique 4-2-3-1 avec Alban Lafont dans les buts et un quatuor : Fábio, Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Charles Traoré. Au milieu, Imran Louza accompagne la recrue Pedro Chirivella, tandis qu'un cran plus haut on retrouve Moses Simon, Samuel Moutoussamy et Abdoul Kader Bamba. Kalifa Coulibaly occupera, lui, la pointe de l'attaque nantaise.

Les compositions des équipes :

FC Girondins Bordeaux : Costil - Poundjé, Baysse, Koscielny, Sabaly - Otávio, Basic, Zerkane - De Préville, Maja, Hwang.

Voici le premier onze de la saison ! #FCGBFCN pic.twitter.com/zF3iiIahan — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 21, 2020

FC Nantes : Lafont - Fábio, Pallois, Girotto, Traoré - Louza, Chirivella - Simon, Moutoussamy, Bamba - Coulibaly.