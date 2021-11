ASSE : en sursis, Claude Puel et les Verts sonnent la révolte !

La suite après cette publicité

Il est 16h19 ce dimanche 7 Novembre quand Jason Berthomier surgit derrière Mohamed Bayo, auteur de l'ouverture du score (59e), et double la mise pour Clermont face à l'AS Saint-Étienne (64e). Assommés et menés de deux buts, les Stéphanois se dirigent alors vers un treizième match de Ligue 1 sans victoire et une septième défaite en championnat. Le tout dans un Stade Geoffroy-Guichard sonnant creux, conséquence directe du huis clos total prononcé à la suite des incidents contre Angers le 22 octobre dernier (2-2) et sous les yeux d'un Claude Puel sur siège éjectable depuis plusieurs semaines. Lanterne rouge du championnat après 1158 minutes de souffrance, de frustration et de déception dans cet exercice 2021-2022, le peuple vert, amorphe jusqu'alors, se réveillait finalement au terme d'un destin miraculeux écrit en seulement 17 minutes...

Dix-sept minutes de folie au cours desquelles les Verts faisaient ainsi preuve d'exceptionnelles ressources mentales. Profitant d'une erreur de Jonathan Iglesias, Arnaud Nordin, entré à la 67e minute à la place de Zaydou Youssouf, redonnait tout d'abord l'espoir aux siens (78e, 1-2). Révolte sonnée, le temps filait mais rien ne se passait et il fallait finalement attendre le temps additionnel pour que l'inexplicable se produise. Sur un nouveau corner frappé par Nordin, Jean-Philippe Krasso s'élevait dans les airs pour égaliser de la tête (90e+2, 2-2) avant qu'une nouvelle tête de Saïdou Sow, sur un ultime coup de pied de coin de Nordin (90e+7, 2-3) ne propulse les Verts dans une dimension quasi divine. Un miracle, une remontada, des stéphanois ren-verts-sants, choisissez alors votre qualificatif pour décrire le scénario de ce match insensé qui permettait donc à l'ASSE de terrasser le promu clermontois (3-2).

Alors évidemment, tout n'a pas été parfait et le scénario, à lui seul, permet de le comprendre. Globalement dominateurs dans cette rencontre, les Stéphanois se sont encore montrés très friables sur le plan défensif, en témoigne les 28 buts encaissés par la pire défense du championnat depuis le début de la saison. Mais l'ASSE n'a jamais cessé d'y croire. Portés par l'énergie du désespoir ou plus rationnellement par la réduction du score d'Arnaud Nordin, facteur X de cette fin de rencontre d'anthologie (buteur et double passeur), les Stéphanois ont jetés toutes leurs forces dans la bataille, à l'image des efforts déployés par le Tunisien Wahbi Khazri, rare éclaircie stéphanoise ces dernières semaines (7 buts en 13 matches de L1) et se sont finalement offert une première victoire inespérée, longuement saluée par Claude Puel en conférence de presse d'après-match.

En Vert et contre tout !

«D'abord, une fois encore, je vais féliciter mes joueurs. Je suis heureux pour eux. Quelle abnégation, quelle force de caractère, personne ne triche. C'est magnifique. On ne veut pas subir. Oui, il y a des choses à corriger. Bien entendu. On est parfois trop naïfs. Mais là, ce qui me vient, c'est une étape, une marche, il faut que l'on se replace au classement. Mais franchement, bravo aux joueurs», a tout d'abord lancé le coach stéphanois, tout proche du limogeage ces dernières semaines, avant d'ajouter : «ce n'est pas facile, on a des difficultés dans notre environnement, on joue à huis clos. Que c'est dur. La manifestation des supporters ? Mon message, c'est celui du terrain, c'est une vérité. L'abnégation, on ne peut pas nous l'enlever. Personne ne lâche. J'ai aussi des supporters qui m'encouragent, ils comprennent la situation du club. Sur le plan économique, c'est compliqué, et sur le plan sportif aussi. Mais c'est un club qui n'a pas de marge, pour le moment, on doit s'accrocher. Mais quand les supporters voient cette victoire, je suis convaincu qu'ils vont aimer.»

Et pour cause, cette victoire arrachée intervient dans un contexte institutionnel plus que périlleux et une situation économique chancelante. Ainsi, malgré l'annonce de la mise en vente de Saint-Étienne le 14 avril dernier et les 170 propositions reçues par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux actionnaires principaux de l'ASSE qui souhaitent vendre avant la fin de l'année civile, l'opération tarde à se concrétiser et place l'ensemble du club dans une instabilité certaine. A ce titre, L'Équipe indiquait d'ailleurs, vendredi après-midi, que les candidats au rachat de l'ASSE avaient jusqu’à lundi soir pour déposer leur offre. Mandaté pour gérer les dossiers de reprise, KPMG étudiera par la suite les propositions qui devraient se situer entre 12 et 20 millions d’euros, contrairement aux 60 M€ espérés. À Saint-Etienne, si la sérénité n'est donc pas encore le pain quotidien du club, nul doute que cette victoire historique va donner de l'air à Claude Puel et pourrait constituer un véritable déclic pour son groupe. Première réponse après la trêve internationale, sur la pelouse de Troyes.

