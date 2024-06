Tchéquie : une légende en attend beaucoup de Patrik Schick

Ce mardi, le Portugal fera son entrée en lice dans cet Euro en Allemagne. Alors que la majorité des favoris n’ont pas tremblé au moment de remporter leur premier match du tournoi continental, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas le droit à l’erreur. Pour autant, en affrontant la République Tchèque d’entrée, les Portugais ont hérité d’un adversaire difficile à manœuvrer. Portée par un grand Patrik Schick, auteur d’une nouvelle grande saison avec le Bayer Leverkusen, la Tchéquie pourrait poser de sérieux problèmes à la Selecção.

Ancien taulier de la sélection au début des années 2000, Vladimir Smicer (81 sélections, 27 buts), passé par Liverpool et Bordeaux, a affirmé que sa nation aurait besoin d’un grand Schick, co-meilleur buteur du dernier Euro avec…Cristiano Ronaldo, pour faire la différence dans ce tournoi : «c’est notre attaquant numéro un, on a besoin qu’il soit en forme, sinon ce sera plus dur. C’est un joueur intelligent, très bon dans la finition, je pense qu’il est bien dans sa tête, qu’il sait se préparer pour les grands tournois, que son expérience mémorable du dernier Euro peut lui servir.»