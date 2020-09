OM : Dimitri Payet justifie son tweet cinglant sur le PSG

La suite après cette publicité

Son tweet avait provoqué un gigantesque tollé chez les supporters parisiens. Quelques minutes après la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Dimitri Payet avait chambré sur son compte Twitter les champions de France. Présent en conférence de presse avant de disputer le Classique au Parc des Princes dimanche (match à suivre en direct commenté sur notre live), le milieu offensif marseillais a assumé son chambrage.

« Avant on se plaignait des joueurs qui faisaient de la langue de bois, maintenant quand on se charrie c’est qu’on cherche le buzz. Ca m'a fait bien rire, rien de plus. Je ne le regrette pas, c’est de bonne guerre. Le site du PSG l'avait fait aussi après notre match à Limassol. Entre ennemis, on se charrie, c'est normal, » estime ainsi Payet. Rendez-vous est pris dimanche soir au Parc des Princes dans un contexte forcément particulier...