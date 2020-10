Les plans du Real Madrid pour le mercato hivernal

Cet été, les fans du Real Madrid étaient plutôt frustrés. S'ils ont vu comment d'autres grosses écuries européennes se renforçaient considérablement en recrutant de grands noms, leur club favori n'a tout simplement recruté aucun joueur. Seuls nouveaux visages : les joueurs de retour de prêt, à l'image d'Alvaro Odriozola ou de Martin Odegaard, entre autres. Il faut dire que dans les bureaux du Bernabéu, on a préféré jouer la prudence.

Crise économique conséquence de la crise sanitaire oblige, Florentino Pérez a ainsi décidé de rester modeste, demandant même à ses joueurs de baisser leurs salaires. On le sait, le Real Madrid espère frapper fort l'été prochain en recrutant plusieurs grands noms, à l'image de Kylian Mbappé, d'Eduardo Camavinga ou d'Erling Håland. Si les Merengues devront s'embarquer dans de longues négociations avec les clubs en question, ils sont en tout cas dans une posture plutôt favorable d'un point de vue financier.

Il ne devrait pas y avoir de recrues

Et cet hiver alors ? Le quotidien Marca dévoile ce samedi les plans du champion d'Espagne en titre. A priori, il ne devrait pas y avoir de recrutement, et, sans mauvais jeu de mot, les Madrilènes connaîtront un nouveau mercato blanco. Les supporters devront donc se préparer à un mois de janvier sans nouvelles arrivées. Seuls des départs pourraient ouvrir la porte à de nouveaux joueurs.

Le média ibérique cite ainsi, comme souvent, les noms de Luka Jovic et Mariano Diaz comme potentiels partants. Les dirigeants ne souhaitent pas mettre en danger le club et sont prêts à économiser le moindre denier, et ce même s'ils savent que l'équipe a probablement besoin de renforts. Ils restent convaincus que Zinedine Zidane peut exploiter du mieux possible les qualités de ses hommes. Le média précise tout de même qu'en interne, on travaille sur plusieurs arrivées pour la saison prochaine...