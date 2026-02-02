C’est signé pour Allan Saint-Maximin à Lens !

Au coude à coude avec le PSG en tête de la Ligue 1, le RC Lens a réalisé un sacré coup en cette toute fin de mercato en récupérant Allan Saint-Maximin. Libre de tout contrat après son départ du Club América au Mexique où il a marqué 3 buts en 16 matches, l’ailier français s’est engagé avec le leader de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison selon nos informations.

L’accord est total et l’officialisation par le club artésien est attendue dans les prochaines heures. Un renfort offensif de poids pour Pierre Sage dans la course au titre. Passé par Saint-Etienne, Monaco, Newcastle ou encore l’OGC Nice, Allan Saint-Maximin va lui avoir une occasion en or de relancer sa carrière dans un club au collectif bien huilé.