Le Real Madrid réclame un geste de Kylian Mbappé, un club improbable rêve d’Antoine Griezmann

Le Real Madrid attend un signe de Mbappé

L’international français est toujours considéré comme un indésirable par le PSG après son refus d’activer son option de prolongation de contrat. Tous les rebondissements des dernières semaines ne font qu’alimenter un peu plus un départ vers le Real Madrid d’ici le 1er septembre… Mais, le club merengue attend un signe du génie français ! Comme le placarde AS sur sa Une, ce matin : «Mbappé a la parole. La France estime qu’un geste du joueur pour débloquer la situation pourrait mobiliser Madrid.» Sport indique carrément que «le Real Madrid réclame un geste de Mbappé» pour passer à l’action. Le club merengue estime être en position de force dans ce dossier et joue la montre. En attendant, le capitaine de l’équipe de France est un «lofteur studieux», selon Le Parisien. «Exclu du groupe dirigé par Luis Enrique pour avoir refusé de prolonger son contrat qui arrive à terme en 2024, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien continue de s’entraîner avec sérieux et discipline.» Même son de cloche pour L’Équipe qui estime que «le bras de fer se poursuit» entre l’attaquant et le club de la capitale !

Galatasaray veut Griezmann !

En Turquie, Fotomaç nous régale avec une bombe comme ils adorent l’annoncer sur leur Une ! Et cette fois, cela concerne un Français : Antoine Griezmann ! Selon le quotidien sportif, «Galatasaray rêve d’attirer le joueur de l’Atlético de Madrid». «La direction travaille sur ce dossier depuis de longues semaines mais réaliser le transfert semble compliqué», selon le média. Mais le club stambouliote veut tenter sa chance est serait prêt à faire «une offre conséquente» à l’Atlético mais reste à convaincre le joueur qui a annoncé son intention de rester à Madrid la saison prochaine…

Le coup de pression de Bernardo Silva

À Barcelone, c’est le dossier Bernardo Silva qui alimente la rubrique mercato ! Le Portugais a ouvert la porte à un départ de Manchester City, mais il a surtout mis la pression au FC Barcelone selon Mundo Deportivo ! «Bernardo fixe sa limite. Le Portugais donne un ou deux jours au Barça pour présenter une nouvelle offre et si elle n’est pas acceptée, il renouvellera à City.» Bernardo Silva veut que son avenir se décante le plus rapidement possible et fixe un ultimatum au Barça !