Mercato PSG : Al-Shabab vise Christophe Galtier

Ce n’est qu’une question de temps : Christophe Galtier va quitter le PSG cet été. Après une saison décevante avec une élimination en 8es de Ligue des Champions, une élimination en quart de Coupe de France et un titre de Champion de France acquis sans saveur, le technicien français est poussé vers la sortie par Paris qui a jeté son dévolu sur Luis Enrique. Mais pour le moment, le PSG tarde à se séparer de Christophe Galtier qui est officiellement toujours l’entraîneur parisien.

L’ancien coach de Nice sait évidemment que son avenir n’est plus à Paris et n’attend pas d’officiellement partir pour chercher une porte de sortie. Depuis plusieurs semaines, son nom revient un peu partout en Europe et notamment à Naples où il était tout proche de prendre la succession de Luciano Spalletti. Finalement, le club italien a décidé d’opter pour un autre Français : Rudi Garcia. Les pistes menant à l’OM ou encore West Ham se sont vite refermées aussi. Alors une piste plus exotique semble sérieusement prendre de la crédibilité.

Des premiers contacts

Selon nos informations, l’Arabie Saoudite est fortement intéressée par l’idée de faire de Christophe Galtier, l’un de ses coaches en Saudi Pro League. Dans ce sens, des premiers contacts ont débuté entre le club d’Al Shabab et l’ancien entraineur du LOSC et de Nice. Quatrième cette saison, le club basé à Riyad discute avec l’actuel coach du PSG et les négociations sont même en bonnes voies.

Al Shabab cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine pour gérer un effectif où figure notamment l’ancien parisien Grzegorz Krychowiak ou encore l’ancien milieu de Séville Éver Banega. Après une saison épuisante du côté du PSG, Christophe Galtier pourrait donc bien aller vers une destination plus exotique, loin des regards et ainsi souffler un peu avec la machine médiatique qu’est le club de la capitale.