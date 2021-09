Le Barça a tenté de recruter Rodrigo le dernier jour du mercato

Lors du « jour le plus long » le FC Barcelone a enregistré l’arrivée de Luuk de Jong en provenance de Séville et le départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Mais The Athletic rapporte que les Blaugrana ont également tenté le coup pour Rodrigo (30 ans).

Le Barça a contacté son club, Leeds United, à quelques heures de la fin du mercato. L’équipe entraînée par Marcelo Bielsa n’a jamais envisagé de céder son joueur, sous contrat jusqu’en 2024, d’autant plus que l’offre du club catalan, un prêt, n’était pas franchement séduisante. Pour rappel, Rodrigo avait rejoint Leeds l’année dernière en provenance de Valence contre environ 30 M€.