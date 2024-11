Portugal : João Palhinha est forfait

Durant ce mois de novembre, le Portugal va croiser le fer avec la Pologne (15 novembre) et la Croatie (18 novembre) dans le cadre de la Ligue des Nations. Mais la formation chapeautée par Roberto Martinez devra faire sans João Palhinha. Le Bayern Munich, son club, vient d’annoncer son forfait.

La suite après cette publicité

«João Palhinha quitte l’équipe nationale portugaise (…) Le professionnel du FC Bayern, João Palhinha, doit annuler sa participation aux matches internationaux de l’équipe nationale portugaise de l’UEFA Nations League contre la Pologne (15/11/24, 20h45) et en Croatie (18/11/24, 20h45). Le milieu de terrain a subi une blessure aux adducteurs et retournera à Munich pour un traitement plus approfondi.» Une mauvaise nouvelle pour le Portugais et sa sélection nationale.