LdC : Gonçalo Ramos et Benfica atomisent Midtjylland, l'Union Saint-Gilloise s'offre les Rangers

Alors que l'AS Monaco n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre le PSV Eindhoven, il se déroulait en parallèle quatre autres affrontements dans le cadre du 3e tour qualificatif pour la Ligue des Champions 2022/2023. La rencontre entre les Belges de l'Union Saint-Gilloise et les Glasgow Rangers s'avérait d'ailleurs importante pour Monaco. En effet, le vainqueur de la double confrontation défiera l'ASM ou le PSV en barrages. Ce match aller a tourné à l'avantage des Belges puisque le Français naturalisé Maltais Teddy Teuma a lancé la rencontre (27e) avant que Dante Vanzeir double la mise sur penalty (76e) pour une victoire 2-0 de l'Union Saint-Gilloise contre les finalistes malheureux de la dernière Ligue Europa. Gros morceau de ces qualifications pour la prochaine Ligue des Champions, Benfica n'a fait qu'une bouchée de Mitjylland avec une victoire 4-1. Les Aguias ont pu compter sur Gonçalo Ramos auteur d'un triplé (16e, 33e et 61e) ainsi qu'à un bijou d'Enzo Fernandez (40e) pour l'emporter largement. Pione Sisto a réduit le score sur penalty (77e) offrant un infime espoir aux Danois. Prestation vraiment encourageante du Benfica de Roger Schmidt.

Un peu plus tôt dans la soirée, le Sheriff Tiraspol qui avait fait sensation la saison dernière en battant notamment le Real Madrid en phase de groupe (2-1) recevait cette fois le Viktoria Plzen. Et cela avait bien débuté avec un penalty transformé par le Nigérian Ibrahim Akanbi Rasheed (37e). Néanmoins, les Tchèques bénéficiaient à leur tour d'un penalty que Tomas Chory transformait (41e). Finalement, un but en seconde période de Pavel Bucha (55e) a validé la victoire 2-1 du Viktoria Plzen. Un score similaire a celui sur lequel le Dinamo Zagreb s'est joué du Ludogorets Razgrad. Marquant rapidement par Dino Peric (6e), les Croates ont vite doublé la mise en provoquant le but contre son camp de Sergio Padt (9e). Finalement, les Bulgares ont réduit l'écart via Bernard Tekpetey (22e) sans pouvoir égaliser.

Les résultats du soir