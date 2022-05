Le Borussia Dortmund veut piquer un espoir de Chelsea

Si le départ à la retraite de Marcel Schmelzer (34 ans) est déjà prévu et que Nico Schulz (29 ans) se dirige vers un départ, seul Raphaël Guerreiro (28 ans) reste pour le rôle de latéral gauche au Borussia Dortmund. Certes, les Marsupiaux sont en discussions pour s'offrir l'international algérien du Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini (27 ans) mais ils ont également d'autres pistes. D'après les informations de Bild Ian Maatsen (20 ans) qui appartient à Chelsea plaît beaucoup à la formation allemande.

Petit profil (1m67), le latéral gauche international U21 avec les Pays-Bas (4 capes, 1 but), il sort de deux prêts à Charlton et Coventry City. Avec cette dernière formation, il a brillé cette saison avec 42 apparitions pour 3 buts et 1 offrande. Arrivant à deux années de la fin de son contrat avec les Blues, le natif de Vlaardingen est dans les plans du directeur sportif Sebastian Kehl.