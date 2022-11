PSG : les mots forts de Luis Campos sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ami de longue date de Kylian Mbappé et de son entourage, Luis Campos, aujourd'hui conseiller sportif du Paris Saint-Germain, a fait de beaux éloges envers l'international français, considérant que l'attaquant, qui défendra son titre de Champion du monde avec les Bleus, n'avait pas encore atteint son meilleur niveau.

«Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50 % de son potentiel. Et je lui dis ça tous les jours. Il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation, a-t-il assuré ce vendredi, lors d'une conférence sur le football organisée à Porto. Il y a la vitesse de maturation, c'est-à-dire que tout le monde n'évolue pas au même rythme. Mbappé à 16 ans était déjà développé à tous les niveaux. Physiquement, il était très fort et avait une compréhension du jeu digne d'un joueur de 26 ans», a lâché Campos lors d'une conférence sur le football organisée par la Ligue portugaise à Porto.