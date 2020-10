Serie A : l'Inter évite le pire face à Parme de l'intenable Gervinho

Pour le compte de la 6e journée de Serie A, l’Inter Milan accueillait à San Siro la formation de Parme. En grosse difficulté après deux journées de Ligue des Champions (2-2 puis 0-0), les hommes d’Antonio Conte se devaient de se rassurer en championnat ce samedi. D’autant que les Nerazzurri pouvaient voir ses plus grands rivaux milanais prendre de l’avance au classement en cas de contre-performance sur leur pelouse. Sans leur meilleur buteur belge, les Interistes débutaient le match timidement malgré une belle occasion gâchée par Perisic dès la 3e minute de jeu. Les fans de football n'avaient malheureusement pas grand-chose à se mettre sous la dent lors du premier acte. Il fallait attendre le retour des vestiaires pour voir Gervinho ouvrir le score contre toute attente. Sur un bon service de Hernani, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 reprenait parfaitement le cuir et laissait le portier interiste impuissant (0-1, 46e). Un but déclencheur qui donnait bien des idées aux hommes de Conte. Quatre minutes plus tard, Stefan de Vrij pensait offrir l'égalisation à son équipe mais l'arbitre signalait rapidement une position de hors-jeu.

Une joie de courte durée et Gervinho très inspiré voyait double à l'heure de jeu (0-2, 62e). Dos au mur, les Nerazzurri tentaient de réagir et Brozovic sonnait la révolte d'une magnifique inspiration. Après s'être joué de deux joueurs, le milieu de terrain croate déclenchait une lourde frappe qui faisait mouche (1-2, 64e). Une réduction du score qui entraînait le réveil tardif de l'équipe transalpine. Alors qu'ils se dirigeaient tout droit vers leur seconde défaite de la saison, les joueurs de l'Inter étaient heureux de voir Perisic arracher un match nul inespéré dans les toutes dernières secondes de la rencontre (2-2). Un match nul peu convaincant qui ne devrait pas être très bien vu à quelques jours du choc européen face au Real Madrid, dans un match ô combien important pour les deux équipes qui n'ont toujours pas goûté à la victoire en LdC cette saison.