Real Madrid : Dani Carvajal dévoile sa future destination

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde actuellement, Dani Carvajal a réalisé une année exceptionnelle en étant l’un des grands artisans de la victoire finale en Ligue des Champions et à l’Euro. De quoi conforter le Real Madrid dans son choix de miser sur lui et d’en faire le capitaine de l’équipe. Dans un entretien accordé à The Athletic, le défenseur espagnol de 32 ans a expliqué qu’il se voyait rester au Real Madrid et ne pas jouer pour un autre club en Europe.

«J’ai un contrat jusqu’à l’été prochain. Pour l’instant, je ne pense pas à prendre ma retraite. Si je décide de ne pas rester au Real Madrid, je ne jouerai pas en Europe, ce qui fait que les alternatives seront très limitées : les États-Unis, le Qatar ou l’Arabie, ce serait l’une de ces trois options. La relation que j’ai avec le club est très transparente, très claire. Si les deux parties sont d’accord pour continuer, j’espère rester ici pendant de nombreuses années.» Voilà qui est clair. Les clubs intéressés sont prévenus.