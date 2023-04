Serie A : la Fiorentina freine l’Atalanta Bergame

Pour la dernière affiche de la 30ème journée de Serie A, l’Atalanta Bergame se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina. Respectivement 9ème et 6ème du championnat italien, les deux formations pouvaient prendre leur distance sur un concurrent direct à la qualification pour les prochaines coupes européennes. Dans une première période ouverte, les deux équipes se procuraient plusieurs situations chaudes. Finalement, les visiteurs trouvaient la faille par l’intermédiaire de Joakim Maehle (37e, 1-0).

Après la pause, les locaux revenaient avec les mêmes intentions et les joueurs de Vincenzo Italiano finissaient par être récompensés avec l’égalisation du buteur maison sur pénalty, Arthur Cabral (56e, 1-1). Si les deux équipes ne levaient pas le pied de toute la deuxième période, les occasions, elles, se raréfiaient. Malgré les derniers assauts des visiteurs, le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, ce partage ne fait les affaires d’aucune des deux équipes qui font du surplace en Serie A et perdent du terrain sur les équipes de tête.

