La phrase de fou de Florentino Pérez sur Vinicius Jr

Le début de la réconciliation ? Mardi soir face à l’AS Monaco, Vinicius Jr a livré une masterclass et a mis fin aux sifflets du Bernabéu contre lui, avec deux passes décisives et un but. Mais sa situation contractuelle - avec ce bail qui expire en 2027 - reste la même et les négociations ne semblent pas vraiment avancer. Ce qui est sûr en revanche, c’est que Florentino Pérez fait tout pour le convaincre de prolonger.

La Cadena SER vient de dévoiler des informations qui vont dans ce sens. « Le président a élaboré un plan pour récupérer Vinicius Jr, parce qu’il a peur qu’il parte sans pouvoir récupérer l’investissement. Il a expliqué à des proches que des entraîneurs il y en a beaucoup, mais que des Vinicius, il n’y en a pas beaucoup. Cette phrase est bien de Florentino Pérez », a confirmé Manolo Romero, qui a travaillé pour le Real Madrid, à la radio. Comprendre : Xabi Alonso a été démis de ses fonctions - en partie - pour contenter le Brésilien…