Le PSG s'intéresse à Arkadiusz Milik

Si l'OM remonte au classement, c'est pour deux raisons principalement. La venue de Jorge Sampaoli qui a redynamisé un groupe atteint après la fin d'aventure compliquée avec André Villas-Boas, et le recrutement d'Arkadiusz Milik (27 ans). Avec 6 buts en 12 rencontres toutes compétitions confondues, le Polonais est une arme offensive fiable, seulement son avenir s'écrit en pointillées sur la Canebière. L'accord de prêt comprend certains alinéas mettant l'OM en position de faiblesse.

Avant de le prêter au club français pour 18 mois, Naples a prolongé le contrat de l'attaquant d'une saison, jusqu'en juin 2022. Milik ne reviendra sans doute jamais chez les Partenopei. Une option d'achat obligatoire fixée à 10 M€ (plus bonus) a été glissée. La direction de l'OM devra s'en acquitter... pour mieux revendre le joueur. Car une autre clause indique une revente immédiate à hauteur de 12 M€. En d'autres termes, Arek ne va jouer que six mois à Marseille.

Leonardo attiré par la situation de Milik

D'autant qu'il a pas mal de courtisans à ses pieds comme la Juventus. La Vieille Dame réfléchit à réformer son attaque pour la saison prochaine et dispose de deux autres cibles de choix. Il y a Moise Kean, formé chez les Bianconeri, qui appartient désormais à Everton mais actuellement prêté au PSG, et Mauro Icardi. Depuis l'été dernier, l'Argentin est pleinement un joueur parisien, après avoir été prêté une saison par l'Inter et il se murmure qu'un départ serait déjà à l'ordre du jour.

Et pour le remplacer, Leonardo pense à... Milik ! Selon les informations de Tuttosport, le directeur sportif brésilien trouve la situation contractuelle du Polonais très intéressante, notamment pour son tarif peu élevé, la fameuse clause à 12 M€. Le média italien précise que pour le moment, il n'y a qu'un intérêt du PSG et pas d'offre concrète. Néanmoins, l'intérêt existe. L'avenir nous dira si c'est le club de la capitale qui renflouera les caisses de son meilleur ennemi.