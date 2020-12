MU : Ole Gunnar Solskjær botte un peu en touche pour l'avenir de Pogba

Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit. Interrogé récemment sur l'avenir de Paul Pogba, sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2022, l'agent du Français Mino Raiola avait été très cash avec cette déclaration. Mais qu'en pense son entraîneur Ole Gunnar Solskjær. Déjà questionné à ce sujet, l'entraîneur norvégien a cette fois légèrement esquivé le sujet dans un entretien accordé à ESPN.

«Paul est ici depuis un certain temps, et bien sûr, il veut gagner plus de trophées. Il a une très, très bonne attitude vis-à-vis de l'entraînement et de son football. Il aime le football et il est ambitieux. Il veut réussir comme la plupart des autres membres de l'équipe. Nous ne sommes pas tous pareils, mais je dirais que cette équipe m'a impressionné par son attitude, son esprit et sa façon de travailler. C'est à nous de gagner des trophées, et ensuite, voyons qui fera partie de l'équipe qui ira de l'avant», a expliqué le technicien de 47 ans.