OL : Jean-Michel Aulas annonce la couleur pour le mercato

L’Olympique Lyonnais s’est remis au travail. Septième du dernier classement de Ligue 1, le club rhodanien met les bouchées doubles pour ne pas rater sa reprise. Et pour cause. Opposés au Paris Saint-Germain le 31 juillet prochain au Stade de France en finale de la Coupe de la Ligue, les Gones auront une première occasion (en attendant la Ligue des Champions) d’accrocher le wagon pour l’Europe.

Mais il n’y a pas que sur le terrain que l’été promet d’être animé du côté des septuples champions de France. Comme il l’a maintes fois répété, Jean-Michel Aulas s’attend à vivre un mercato compliqué. Entre des pertes financières mal venues pour les achats et un manque d’exposition terrible pour ses meilleurs actifs, le président de l’OL va devoir jongler.

L'OL toujours sûr de rien pour Memphis

Dans un entretien accordé au Progrès, JMA a d’ailleurs confirmé qu’il ne lui sera pas facile de satisfaire pleinement son directeur sportif, Juninho. « Ce sont Juni, Bruno (Cheyrou) et Rudi (Garcia), qui vont gérer cela. Il faudrait être fou ou mal intentionné pour remettre en question les choix que Juni pourrait faire. On essaie de lui donner les moyens, mais c’est difficile car on a perdu plus de 100 millions de chiffre d’affaires », a-t-il indiqué, tout en annonçant tout de même être certain que son OL aura une « très bonne équipe » qui gagnera quelque chose. Mais ce n’est pas tout.

Sans surprise, le patron des Gones a également indiqué que plusieurs éléments plieront bagage. « Il y aura des départs, et on devra faire des choix car nous avons plus de 30 joueurs. Nous devrons en céder, en prêter d’autres ». Lié à l’OL jusqu’en 2021 et toujours pas prolongé, Memphis Depay fait-il partie de ces joueurs concernés par un départ ? « Il va jouer les finales qui nous attendent. Malheureusement, les transferts internationaux se prolongeront jusqu’au 13 octobre, alors on pourra venir chercher nos joueurs jusque-là ! » L’OL tremble toujours autant pour son attaquant batave.