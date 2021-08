Le Borussia Dortmund peut encore faire grimper le prix d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

A peine une journée de Bundesliga et le voilà déjà avec deux buts au compteur. Erling Haaland a visiblement décidé de repartir sur les mêmes bases que la saison passée (déjà un doublé lors de la première journée). Il culmine à 62 buts en 61 rencontres avec le Borussia Dortmund, qui n'espérait pas tant en le récupérant au RB Salzbourg.

Le club de la Ruhr est en tout cas suffisamment stable économiquement, encore plus après les ventes de Jadon Sancho à Manchester United pour 85 M€ et de Leonardo Balerdi à l'OM pour 11 M€, pour être certain de le conserver d'ici le 31 août prochain, même en cas de grande offensive de la part d'un club européen. Mais pourra-t-il aller au-delà de la saison 2021-2022 avec la machine norvégienne ?

Le prix de Haaland peut grimper

Comme vous le savez déjà, Haaland disposera d'une clause libératoire active l'été prochain. Il était de notoriété publique qu'elle s'élèverait à 75 M€, mais voilà que le média allemand Sport1 assure qu'en réalité, elle peut grimper jusqu'à 90 M€, en fonction des résultats obtenus avec Dortmund cette saison.

Et justement, Dortmund espère bien combattre jusqu'au bout pour le titre cette saison, en s'appuyant sur son buteur et en espérant des faux pas d'un Bayern parti sur un nouveau cycle avec Julian Nagelsmann. Pour autant, il sait déjà que cela sera mission impossible pour conserver son joyau au-delà de la saison en cours. Alors autant réaliser la meilleure saison possible pour gonfler le prix de la clause libératoire !