Incendie de Crans-Montana : Tahirys Dos Santos sort du silence

Par Aurélien Macedo
Jeune talent du centre de formation du FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ans), a été gravement brûlé dans la nuit du 31 décembre dans l’incendie d’une boîte de nuit à Crans Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés. Soigné à Sion puis Stuttgart, il est revenu à Metz depuis le 7 janvier et poursuit sa récupération.

Gravement brûlé, le joueur entend reprendre dès que possible sa carrière dans le football et ainsi revenir sur les terrains. Pour la première fois depuis l’incident, il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux avec ce message : «Merci pour votre soutien, je reviendrai plus fort».

