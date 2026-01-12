Ligue 1
Incendie de Crans-Montana : Tahirys Dos Santos sort du silence
1 min.
@Maxppp
Jeune talent du centre de formation du FC Metz, Tahirys Dos Santos (19 ans), a été gravement brûlé dans la nuit du 31 décembre dans l’incendie d’une boîte de nuit à Crans Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés. Soigné à Sion puis Stuttgart, il est revenu à Metz depuis le 7 janvier et poursuit sa récupération.
La suite après cette publicité
Gravement brûlé, le joueur entend reprendre dès que possible sa carrière dans le football et ainsi revenir sur les terrains. Pour la première fois depuis l’incident, il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux avec ce message : «Merci pour votre soutien, je reviendrai plus fort».
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Coupe de France : Rennes renverse Chantilly dans la douleur, Montpellier massacre Metz, Nice s’offre Nantes aux tirs au but
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer