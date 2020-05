Aritz Aduritz éteint la vieille rumeur sur l'OM

La nouvelle est tombée mercredi. Âgé de 39 ans, l'attaquant espagnol Aritz Aduriz a annoncé la fin de sa carrière via ses réseaux sociaux. Véritable légende de l'Athletic, le natif de San Sebastian aura donc passé l'intégralité de sa carrière en Espagne, son pays natal. Mais il y a quelques années, son nom a un temps été associé à l'Olympique de Marseille. Mais dans un entretien accordé à So Foot jeudi, le principal concerné a tenu à rétablir la vérité, expliquant qu'il n'a jamais été contacté par le club phocéen pour un transfert.

«En fait, je n’ai jamais vraiment caressé l’idée de jouer à l’étranger. Et contrairement à ce qu’on raconte, Zubizarreta ne m’a jamais appelé pour signer à l’OM. J’ai parfois été attiré par l’idée de jouer en Premier League, c’est vrai, mais je n’ai jamais sauté le pas. J’étais très bien à l’Athletic Bilbao. Porter ce maillot m’a toujours comblé de bonheur. Être là où on est heureux, c’est le plus important, non ?», a lâché Aritz Aduriz.