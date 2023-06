Mercato PSG : le clan Mbappé connaît le budget du Real Madrid pour négocier un transfert cet été

La suite après cette publicité

Le feuilleton Mbappé est bel et bien de retour. Et cette fois, les rôles se sont inversés. L’an dernier, le Real Madrid pensait avoir rapidement bouclé l’arrivée du Français, qui était alors libre de tout contrat. Mais le Bondynois avait fait patienter les Merengues avant de leur annoncer une très mauvaise nouvelle : sa prolongation au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024.

Cette année, changement de décor. Libre de tout contrat dans un an, le numéro 7 parisien a officiellement communiqué à son employeur qu’il n’activera pas l’année optionnelle dans son contrat (2025). Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe chez les dirigeants franciliens. En clair, cette position met le club dans la capitale dans une situation très inconfortable. Et cette fois, c’est le Real Madrid qui a tout intérêt à voir les choses trainer.

Tout est prêt à Madrid

Un cauchemar pour le PSG qui a déjà fait savoir au clan Mbappé qu’il aimerait avoir une décision définitive rapidement. Soit Mbappé prolonge, soit il accepte d’être vendu. El Chiringuito croit d’ailleurs savoir que les Rouge et Bleu ont imposé un délai de 10 jours à Mbappé pour connaitre sa décision. Une information qui peut surprendre puisque Mbappé n’a aucun intérêt à se presser dans un dossier où il a clairement la main. De son côté, le Real Madrid se tient prêt. Le club espagnol continue de faire fuiter dans les médias qu’il est disposé à patienter jusqu’en 2024. Mais en coulisses, ça s’active toujours autant.

El Chiringuito explique d’ailleurs que la Casa Blanca compte uniquement sur la mère du Bondynois, Fayza Lamari pour servir d’intermédiaire entre les deux clubs. Les Merengues n’ont aucune envie de négocier directement avec le PSG et tout passera par la mère de l’attaquant. Et cette dernière aurait reçu une consigne de la part des Madrilènes. Le Real aurait mis 250 M€ sur la table pour boucler le dossier Mbappé cet été. Une somme destinée à payer le transfert et la prime à la signature du joueur. Aux acteurs de s’entendre sur la répartition des parts.