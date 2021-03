Angleterre : Marcus Rashford touché à la cheville et forfait pour cette trêve internationale

Pour ses matches contre Saint-Marin, l'Albanie et la Pologne dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'Angleterre espérait pouvoir compter sur un Marcus Rashford en forme. Mais ça ne sera pas le cas. D'après les informations de The Athletic, l'attaquant de Manchester United est blessé à la cheville et va retrouver son club dans les prochains jours, faisant ainsi une croix sur les matches des Three Lions.

Une blessure qui ne semble pas nouvelle (elle daterait du 7 mars et le choc face à Manchester City) puisque le média britannique explique que le joueur de 23 ans voulait tout de même rejoindre sa sélection en début de semaine pour être avec ses compatriotes et suivre la préparation de l'Angleterre. Le principal concerné souhaitait ainsi participer aux réunions de l'équipe et retrouver ses coéquipiers en sélection quelques jours.