Lens : Gaël Kakuta remporte le trophée Marc-Vivien Foé

Nommé dans la liste des meilleurs joueurs africains de Ligue 1 cette saison, Gaël Kakuta a finalement remporté le trophée Marc-Vivien Foé. Le milieu offensif congolais du Racing Club de Lens devance l'attaquant algérien Andy Delort (Montpellier) et l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere (Olympique Lyonnais).

Auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 33 matches cette saison, le milieu de 29 ans a été élu meilleur joueur africain de Ligue 1 par un jury composé de plus de 100 journalistes spécialistes du football français et africains à partir d'une liste de 11 joueurs préalablement établie par les services des sports de RFI et France 24. Il est devenu le premier Congolais de l’histoire à remporter ce prix.