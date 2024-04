Le RB Leipzig assuré de toucher une somme record avec Loïs Openda !

Troisième meilleur buteur de Bundesliga avec 21 buts inscrits en 28 matches, derrière Serhou Guirassy (24 buts) et Harry Kane (32 buts), Loïs Openda a parfaitement réussi sa première saison en Allemagne. Recrue la plus chère de l’histoire du RB Leipzig, l’ancien pensionnaire du RC Lens a été vendu pour 38,5 M€. Une somme qui peut grimper jusqu’à 49 M€ avec les bonus.

Dans son édition du jour, Bild nous dévoile d’ailleurs quelques-uns de ces bonus négociés avec les Sang et Or. Si Leipzig se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, le club allemand devra verser 1,5 M€ aux Artésiens. Ensuite, 2 M€ seront payés lorsque Openda aura joué 75 matches officiels avec le RBL (il en compte 39 actuellement).

Leipzig se frotte les mains

Mais l’information la plus importante est l’existence d’une clause libératoire dans le contrat du Belge. Une clause de 80 M€ qui sera effective à partir du mercato estival 2025. Lié à Leipzig jusqu’en 2028, Openda deviendra-t-il également la plus grosse vente de l’histoire du club ? Du côté des dirigeants allemands, on est tranquille.

À l’heure où la presse anglaise évoque un intérêt d’Arsenal pour l’ancien Lensois, Bild assure que Leipzig sait déjà qu’il a de fortes chances d’encaisser un beau pactole. Le RBL demandera 100 M€ pour son joueur si un club vient frapper à sa porte cet été. Et si ce n’est pas le cas, il se contentera largement du montant de la clause libératoire de son poulain dans un an.