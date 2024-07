LOSC : Manchester United pousse pour Leny Yoro !

Avec sa saison de taulier (30 titularisations en Ligue 1), son jeune âge (18 ans), et sa fin de contrat en 2025, il était évident que Leny Yoro serait l’une des attractions du mercato estival. Il a déjà bien animé le mercato hivernal 2024, puisque le Paris Saint-Germain a fait tout son possible pour boucler son transfert et doubler la concurrence. Mais il est tombé sur un LOSC inflexible, qui espérait encore prolonger son joueur.

Ce n’est plus le cas, la direction des Dogues a acté le fait que Yoro ne prolongerait pas son bail et qu’il serait donc vendu cet été. Mais pas à n’importe quel prix, puisque le LOSC valorise son joueur extrêmement haut malgré sa situation contractuelle. Voilà pourquoi il a refusé l’offre, jugée bien trop basse, de 20 M€ du Real Madrid. Mais le Real Madrid avait deux atouts dans sa manche : la volonté du joueur de rallier la Casa Blanca, et la présence de Jorge Mendes en tant qu’agent.

MU de plus en plus séduisant

Il a donc été décidé de jouer l’attente, le Real se sentant en position de force, et voulant faire plier le club lillois sur le gong. Mais Manchester United est arrivé avec une offre fracassante de 60 M€ bonus compris, qui a ravi les dirigeants nordistes. Offre acceptée par le club donc, mais pas encore par le joueur, insensible à l’approche des Red Devils. Mais c’est de moins en moins le cas.

Certains membres de son entourage poussent désormais en faveur d’un transfert en Angleterre, d’autant que Leny Yoro pourrait très bien vite se faire une place. Peut-être même plus facilement qu’au Real Madrid. Manchester United est donc aujourd’hui une destination plausible, même si le joueur n’a pas encore tranché, tout comme son agent. Des discussions contractuelles sont en cours entre les parties. Mais après avoir réussi à boucler, enfin, Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait cette fois se faire doubler dans le dossier Yoro.