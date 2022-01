Randal Kolo Muani vers Francfort

Arrivant au terme de son contrat avec Nantes, Randal Kolo Muani (23 ans) devrait découvrir la Bundesliga la saison prochaine. Selon nos informations, un accord a été trouvé avec l'Eintracht Francfort qu’il rejoindra donc, sauf grand retournement de situation, à la fin de la saison. Courtisé depuis de nombreux mois par l'actuel 6e de Bundesliga, l'international Espoir français a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matches de Ligue 1 cette saison. Très actifs sur ce dossier depuis plus d'un an, les dirigeants allemands n'ont jamais cessé de croire en leur chance et avaient mis un coup d'accélérateur en novembre dernier.

Comme révélé dans nos colonnes, les intérêts autour de Randal Kolo Muani sont très nombreux. Que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en Italie avec l'AC Milan. Et si depuis quelques semaines, les Rossoneri font le forcing auprès de l’entourage du joueur pour tenter de le récupérer, l'attaquant nantais a une préférence pour la Bundesliga. Le projet sportif proposé correspond totalement aux aspirations du jeune nantais qui espère bien terminer la saison avant de découvrir un nouveau championnat.