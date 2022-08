Sergio Reguilon rejoint l'Atlético Madrid

Sergio Reguilon est un nouveau joueur de l’Atlético Madrid. Il a signé un an avec les Colchoneros. Le club espagnol a en effet conclu un accord avec Tottenham pour le prêt du latéral, né à Madrid. Le joueur de 25 ans rejoint donc une ville qu'il connait très bien après avoir passé plusieurs saisons chez le club rival, le Real Madrid. Pendant sa formation au sein de la Castilla et même lors de ses premières années en pro, il a été prêté à de nombreuses reprises dans plusieurs autres clubs de la péninsule ibérique avant de rejoindre les Spurs en 2020.

La suite après cette publicité

En Angleterre, il a joué 67 rencontres pour 2 réalisations et 9 passes décisives. Une nouvelle aventure s'offre à Reguilon avec les Colchoneros donc même si le joueur vient de se faire opérer. «Le joueur a été opéré la semaine dernière pour une pubalgie et continuera d'effectuer le processus de rééducation et de réadaptation fonctionnelle avec les services médicaux de notre club» peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué de l'Atlético.