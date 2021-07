Le PSG aurait relancé le clan Messi...

La suite après cette publicité

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, en attendant Gianluigi Donnarumma. Le PSG a la folie des grandeurs cet été. Et le club de la capitale veut poursuivre son mercato cinq étoiles. En plus de Paul Pogba, les situations de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont scrutées de près.

L'émission El Chiringuito annonce que le pensionnaires du Parc des Princes seraient revenus à la charge auprès du père et agent de Lionel Messi avec le message suivant : « si le Barça ne peut pas le prolonger pour des raisons économiques, nous sommes là ». Libre officiellement depuis le 30 juin, Lionel Messi a certainement entendu le message. De son côté, le Barça, qui veut le prolonger, ne doit pas apprécier ce nouvel appel du pied.