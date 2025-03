Énorme scandale avec Endrick au Brésil !

Plus tôt dans la journée, Dorival Jr a dévoilé la liste du Brésil qui va notamment défier l’Argentine lors de la prochaine trêve internationale. Le retour de Neymar Jr est la grosse nouveauté de cette liste dans laquelle on retrouve également, entre autres, Vinicius Jr, Rodrygo Goes ou Raphinha. En revanche, pas de trace d’Endrick. Déjà absent en novembre, celui qui totalise 13 apparitions pour 3 buts avec la Canarinha a encore été laissé sur la touche, et ça fait parler au Brésil…

Même s’il est loin d’être titulaire au Real Madrid, les Brésiliens semblent convaincus qu’il a sa place en sélection. « Cela n’a aucun sens pour Dorival de ne pas appeler le joueur du Real. Peu importe qu’Endrick soit sur le banc d’Ancelotti. Ce qu’il montre lorsqu’il est appelé sur le terrain devrait suffire. Dorival convoque Neymar récemment rétabli et toujours à la recherche de rythme, mais laisse de côté la sensation des deux dernières années. Endrick joue à plus d’un poste, il peut être utile à bien des égards. C’est un jeune joueur polyvalent et technique. C’est l’avenir », lance la journaliste Milly Lacombe dans les colonnes du gros média UOL Esporte. Pour rappel, Dorival a expliqué ne pas avoir appelé le joueur en raison de son faible temps de jeu à Madrid, préférant les joueurs titulaires dans leur club.

Le sélectionneur brésilien prend cher

« Le joueur de 18 ans compte 19 apparitions en 2025, avec 335 minutes jouées et quatre buts. En d’autres termes, il marque un but toutes les 83 minutes. Et tout cela dans une équipe où les options sont Vini Jr, Rodrygo et Mbappé. Bref, ce sont de bons chiffres face à une telle concurrence galactique. Mais au-delà de ça, Endrick est un jeune homme qui a un potentiel évident pour un rôle là où le football brésilien souffre. Dans la liste actuelle, João Pedro et Matheus Cunha sont des joueurs qui auparavant apparaissaient davantage dans la surface, mais qui jouent désormais davantage comme milieux de terrain. Il n’y a personne qui ait l’occupation d’espaces comme grande caractéristique. Endrick est le type de joueur que l’entraîneur devrait choisir et essayer de développer dans l’équipe nationale brésilienne. C’est lui qui devrait avoir l’étiquette de « joueur boursier », avec une convocation garantie, pour que l’entraîneur puisse tester où il développera son meilleur football », explique Danielo Lavieri dans ce même média.

« Laisser Endrick hors de l’équipe brésilienne révèle un état d’esprit, une vision du monde et du football. Fondamentalement, une vision de lâche. D’un côté, Neymar est invoqué comme bouclier. D’autre part, un jeune extrêmement talentueux est laissé de côté, même dans la réserve du Real Madrid, où il ne pourrait pas être à la place de Mbappé. C’est profondément erroné et décourageant. Un talent comme lui ne doit pas être traité comme ça », s’est emporté le journaliste Juca Kfouri. « L’entraîneur aurait pu/dû appeler Endrick. Il est fort, rapide et malgré sa faible taille, il est bon dans les airs. Et il joue aussi sur les côtés. Dorival est conservateur et n’appelle pas ceux qui ne jouent pas. Dans le cas d’Endrick, il est à la merci de ce qu’Ancelotti fait au Real Madrid. Ça ne devrait pas être comme ça. Un entraîneur d’équipe nationale ne peut pas dépendre de ce que fait l’entraîneur du club », lit-on dans le magazine Forum. Et tout ça, sans parler des milliers de messages postés sur les réseaux sociaux de la part des fans brésiliens, tous du côté d’Endrick. La balle est donc dans le camp de… Carlo Ancelotti.